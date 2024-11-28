Μινωική Κρήτη: «H φαρμακοβιομηχανία» της Ανατολικής Μεσογείου 

Κάπου ανάμεσα στο 2.000 με 1.100 π.Χ. Δύο πολιτισμοί καθοριστικοί. Μινωικός και Μυκηναϊκός. Εμπόριο αγαθών, επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς. Η Κρήτη θεωρείται η μητέρα του πολιτισμού σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο και ο Μινωικός πολιτισμός η αρχή του ελληνικού. Καθοριστικός παράγοντας το εύκρατο κλίμα. Επιτρέπει την κίνηση στην ύπαιθρο αλλά και την εύκολη αναζήτηση τροφής. Οι πρώτες γαστρονομικές αναζητήσεις, αφού πια συνδυάζονται οι τροφές.

Οδηγός μας η κ. Μαρία Βλαζάκη, αρχαιολόγος, η οποία διετέλεσε σε επιτελικές θέσεις του υπουργείου Πολιτισμού.

