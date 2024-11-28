Λογαριασμός
Μινωική Κρήτη: «H φαρμακοβιομηχανία» της Ανατολικής Μεσογείου 

Οι πρώτες γαστρονομικές αναζητήσεις, αφού πια συνδυάζονται οι τροφές. Οδηγός μας η κ. Μαρία Βλαζάκη, αρχαιολόγος, η οποία διετέλεσε σε επιτελικές θέσεις του υπουργείου Πολιτισμού. 

To ταξίδι της τροφής

Κάπου ανάμεσα στο 2.000 με 1.100 π.Χ. Δύο πολιτισμοί καθοριστικοί. Μινωικός και Μυκηναϊκός. Εμπόριο αγαθών, επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς. Η Κρήτη θεωρείται η μητέρα του πολιτισμού σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο και ο Μινωικός πολιτισμός η αρχή του ελληνικού. Καθοριστικός παράγοντας το εύκρατο κλίμα. Επιτρέπει την κίνηση στην ύπαιθρο αλλά και την εύκολη αναζήτηση τροφής. Οι πρώτες γαστρονομικές αναζητήσεις, αφού πια συνδυάζονται οι τροφές.

Οδηγός μας η κ. Μαρία Βλαζάκη, αρχαιολόγος, η οποία διετέλεσε σε επιτελικές θέσεις του υπουργείου Πολιτισμού. 

