Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των τριών ορειβατών από την Αθήνα στα Βαρδούσια, καθώς εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους θαμμένοι σε χιονοστιβάδα. Μαζί τους εντοπίστηκε και μία γυναίκα.

Η επαφή με τους τρεις ορειβάτες είχε χαθεί από χθες, ανήμερα Χριστουγέννων. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείριση για τον εντοπισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες στο βουνό δεν άφηναν πολλές ελπίδες.

Νωρίτερα σήμερα, είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο των τριών ορειβατών, στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος, άπ' όπου εικάζεται ότι ξεκίνησαν τη διαδρομή τους προς το βουνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από νωρίς το απόγευμα είχαν βρεθεί ίχνη τους, τα οποία εξαφανίζονταν στο σημείο που είχε κατακλυστεί από τη χιονοστιβάδα.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ κατέβαλαν υπεράνθρωπη προσπάθεια για τον εντοπισμό των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας ακόμη θερμικές κάμερες και drones. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας κατέστη δυνατό να εντοπιστούν οι τρεις άνδρες και μαζί τους μία γυναίκα, καταπλακωμένοι από το χιόνι και χωρίς τις αισθήσεις τους.

