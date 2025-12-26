Τρεις ορειβάτες αγνοούνται στα Βαρδούσια όρη από χθες το πρωί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις είχαν προγραμματισμένη ορειβατική διαδρομή ξεκινώντας από τον Αθανάσιο Διάκο, αλλά «όταν μπήκαν στο ορειβατικό μονοπάτι η επικοινωνία χάθηκε μαζί τους», όπως αναφέρουν συγγενείς τους. Οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν μέσω κινητού απέτυχαν, καθώς «έχει χαθεί το στίγμα και δεν υπήρχε η δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί τους».

Ένας από τους συγγενείς τους, που τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση αργά χθες το βράδυ, ενημέρωσε ότι δεν έχει επαφή με τους τρεις ορειβάτες. Πηγές της Πυροσβεστικής επισημαίνουν ότι δύο από τους αγνοούμενους είναι έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή παραμένει δύσβατη και επικίνδυνη.

Στις έρευνες συμμετέχουν σήμερα και drones της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος τους, ούτε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχαν μεταβεί από την Αθήνα στη Φωκίδα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα, η ορειβατική ομάδα της ΕΜΑΚ ενώ ζητήθηκε η συνδρομή drone από τη Λάρισα.

Αρχικά οι έρευνες έγιναν στα δύο ορειβατικά καταφύγια στα Βαρδούσια και καθώς δεν απέδωσαν, η επιχείρηση έχει επεκταθεί σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων καθώς τα κινητά των ορειβατών δεν έχουν σήμα και κανείς δεν γνωρίζει το σημείο που βρίσκονται.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προειδοποιώντας ότι οι ορειβατικές διαδρομές στην περιοχή των Βαρδουσίων είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών.

