Τσιάρας: Η κυβέρνηση θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα μέσα στη γεωπολιτική αστάθεια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισήμανε τη γεωπολιτική αστάθεια και τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην αγροτική παραγωγή και στο κόστος των εισροών

Η διεθνής αστάθεια σε συνδυασμό με την ενεργειακή αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τους αγρότες

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που παρουσίασε περιλαμβάνονται η μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα στο 6%, η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα για την ανανέωση του εξοπλισμού

Η γεωπολιτική αστάθεια και οι πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην αγροτική παραγωγή και στο κόστος των εισροών βρέθηκαν στο επίκεντρο του μηνύματος που έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, εγκαινιάζοντας απόψε την 31η Agrotica 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Από το βήμα αποψινής εκδήλωσης για την τελετή εγκαινίων της έκθεσης, ο κ. Τσιάρας έθεσε στο επίκεντρο τις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα νέο, αβέβαιο περιβάλλον για τον πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση ώστε να απορροφήσει τους κραδασμούς που ενδέχεται να φτάσουν και στην ελληνική ύπαιθρο.

«Ένα πρόβλημα που αναγνωρίζουμε ότι επιδεινώνεται με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει και την παραγωγή. Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, η κυβέρνηση δεν στέκεται ως απλός παρατηρητής», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ήδη καταγράφονται οι πιθανές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και εξετάζονται τρόποι άμεσης αντιμετώπισής τους.

Επεσήμανε ότι η διεθνής αστάθεια, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τους αγρότες. Ωστόσο, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη πως στηρίζει τον αγροτικό κόσμο σε περιόδους κρίσης, όπως συνέβη τόσο κατά την πανδημία όσο και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι αγρότες μας πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους. Τους στηρίξαμε την περίοδο του κορονοϊού και στον πόλεμο στην Ουκρανία και θα τους στηρίξουμε και τώρα», ανέφερε.

«Συνεκτικό πλέγμα μέτρων» για τον πρωτογενή τομέα

Στην ομιλία του, υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μόνιμων μέτρων που στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που παρουσίασε περιλαμβάνονται η μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα στο 6%, η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα για την ανανέωση του εξοπλισμού, καθώς και η πλήρης επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, η οποία από τον Νοέμβριο του 2025 ανέρχεται στο 100%.

Παράλληλα, θεσπίστηκε το σταθερό αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας «ΓΑΙΑ», που διασφαλίζει τιμή ρεύματος 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα έως το 2028, προσφέροντας προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες, η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για όσους συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς, καθώς και ρυθμίσεις για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια.

Tόνισε ότι το 2025 διοχετεύθηκαν στον πρωτογενή τομέα συνολικά 3,8 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που -όπως σημείωσε- αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον αγροτικό κόσμο ως στρατηγική προτεραιότητα.

Ο πρωτογενής τομέας ως εθνικός πυλώνας

Λέγοντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί απλώς έναν οικονομικό κλάδο, αλλά θεμελιώδη πυλώνα της εθνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, ανέφερε ότι η άμεση συμβολή του στο ελληνικό ΑΕΠ φτάνει το 4%-4,5%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εάν προστεθεί και η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, η συνολική συμβολή του ξεπερνά το 10% της οικονομικής δραστηριότητας, όπως είπε.

«Όταν ο αγρότης πιέζεται, πιέζεται η περιφέρεια. Όταν η παραγωγή μειώνεται, μειώνεται και η κοινωνική συνοχή. Και όταν η ύπαιθρος αδειάζει, η χώρα χάνει το μέλλον της», τόνισε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η έλλειψη εργατικών χεριών και η περιορισμένη συνεργατική κουλτούρα.

Επενδύσεις και έργα υποδομών

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε και στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Τσιάρας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, για το οποίο οι αιτήσεις υπερκαλύφθηκαν κατά 80%, γεγονός που, όπως είπε, δείχνει ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί επιδιώκουν να στραφούν σε πιο σύγχρονα και εξαγωγικά προσανατολισμένα μοντέλα παραγωγής.

Παράλληλα, προχωρούν 98 έργα αρδευτικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ πέντε μεγάλα έργα υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ, σε περιοχές όπως ο Νέστος και τα Κοχλάκια στο Λασίθι.

Επιπλέον, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του προγράμματος των Νέων Γεωργών, ύψους 242 εκατ. ευρώ, με την πρώτη δόση να αναμένεται να καταβληθεί σύντομα στους δικαιούχους.

Η ανάγκη συνεργασίας στον αγροτικό χώρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός και στην ανάγκη ενίσχυσης των συνεργατικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα. Όπως ανέφερε, στη χώρα υπάρχουν 2.651 συνεταιρισμοί, ωστόσο μόνο 858 είναι ενεργοί, ενώ μόλις το 20% της ελληνικής παραγωγής διακινείται μέσω συνεργατικών δομών.

«Οι συνεταιρισμοί πρέπει να μετατραπούν σε σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις», τόνισε, σημειώνοντας ότι μέσω της συνεργασίας μπορούν να μειωθούν τα κόστη παραγωγής και να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο ΥΠΑΑΤ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και σημείωσε ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, εφόσον υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια από παραγωγούς, συνεταιρισμούς, μεταποιητές και πολιτεία.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν στην εκδήλωση τελετής εγκαινίων της Agrotica ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά και ο αντιδήμαρχος Καινοτομίας Νεοφυούς επιχειρηματικότητας και Νέας Γενιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Τζελέπης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.