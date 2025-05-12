Τα ατσάλινα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και το "ασημένιο γεράκι"

Πώς είναι να μαθαίνεις πρώτα να πιλοτάρεις αεροσκάφος και μετά να οδηγείς αυτοκίνητο και πώς οι πρωτοετείς της Σχολής Ικάρων μετατρέπονται σταδιακά σε αξιόπιστους χειριστές εκλεπτυσμένων πολεμικών μηχανών; Ποια είναι η απαιτητική καθημερινότητα των ιπτάμενων και τεχνικών στις αεροπορικές βάσεις ανά την επικράτεια; Ποια είναι η αίσθηση όταν το μαχητικό φτάνει σε όρια φόρτισης έως 8g; Πώς είναι η ζωή όταν η διαρκής ετοιμότητα αποτελεί προαπαιτούμενο και πώς είναι να ξεκινάς μία μέρα στη δουλειά γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο απόκλισης από τα πρωτόκολλα ασφαλείας; Ποιες σκέψεις κυριαρχούν στα 10 λεπτά που διαρκεί μια πτήση επίδειξης με εντυπωσιακούς ελιγμούς; Πώς κυλούν τα δευτερόλεπτα στο cockpit ενός F-16 Viper; Τι σημαίνει «ώρα 6» στην αργκό των ιπταμένων και ποιοι είναι οι απαράβατοι κανόνες των αερομαχιών;

Η κάμερα του Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης δίνουν τις απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερωτήματα, ενώ επιβιβάζονται σε ένα υπερσύγχρονο M-346 και φτάνουν σε ύψη και ταχύτητες που ελάχιστοι έχουν το προνόμιο να φτάσουν.

Το "ασημένιο γεράκι"

Στην Καλαμάτα βρίσκεται το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρώπης, πιστοποιημένο από το ΝΑΤΟ. Η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, με Διοικητή τον Ταξίαρχο Ιπτάμενο Δημήτριο Κοκώνη.

Το υπερσύγχρονο Μ346 είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη του κόσμου. Με την κατάλληλη παραμετροποίηση μπορεί να προσομοιώνει μαχητικά 4ης και 5ης γενιάς. Είναι δηλαδή το κατάλληλο εκπαιδευτικό για τους πιλότους που σε λίγο καιρό θα καθίσουν στα πιλοτήρια των F-16 Viper, των Rafale και των F-35. Το παρατσούκλι του είναι «ασημένιο γεράκι». Ο λόγος είναι προφανής. Επιταχύνει τόσο γρήγορα που νομίζεις ότι θα εκτοξευτείς σε χαμηλή τροχιά. Είναι τόσο αεροδυναμικό που αψηφά τη βαρύτητα και παράγει περισσότερη δύναμη απ’ όση επιτρέπουν οι νόμοι της φυσικής. Έχει αιχμές, γωνίες και ενδιαφέρουσες καμπύλες, ενώ τα ακραία τμήματα των πτερύγων του, είναι βαμμένα μπλε. Και όταν περνάει από δίπλα σου βρυχάται σαν πεινασμένος τυραννόσαυρος.

Πριν από την πραγματική αερομαχία, προηγείται μια ψηφιακή σε έναν από τους πιο σύγχρονους εξομοιωτές του κόσμου. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να εξοικειωθεί κανείς με τα συστήματα του αεροσκάφους.

Στον εξομοιωτή ο Σταύρος Ιωαννίδης μαθαίνει ποια κουμπιά στο αεροσκάφος ΔΕΝ πρέπει να πατήσει. "Ο,τι είναι κιτρινόμαυρο κάνει τζιζ, δεν το πειράζουμε..." του λέει ο Αντισμήναρχος Ιπτάμενος, Μπαδιανούδης Νικόλαος, Εκπαιδευτής Μ346.

Και φτάνει η στιγμή για την πτήση η οποία θα έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο θα επιχειρήσουν την προσβολή ενός χερσαίου στόχου. Θα βομβαρδίσουν ένα αεροδρόμιο. "Θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει το σύστημα, θα κάνουμε ότι λόγω καιρού πετάμε πάνω από τα νέφη, δεν βλέπουμε στόχο αλλά το σύστημα μας επιτρέπει να αφήσουμε τα όπλα μας χωρίς οπτική αποκάλυψη του στόχου. Άρα θα κάνουμε εικονική προσβολή αεροδρομίου. Ναι, με βόμβες γενικής χρήσης." λέει ο Αναστάσιος Φαλδαμής, Μοίραρχος 362 και ένας από τους πιο έμπειρους χειριστές Μ346.

Στη συνέχεια τα δύο αεροπλάνα θα διαχωριστούν και θα εμπλακούν σε μια πραγματική αερομαχία, αξιοποιώντας όλα τα όπλα που διαθέτει το Μ346.

Για να βρεθεί κάποιος στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους, πρέπει να τον εξετάσουν εννέα διαφορετικοί γιατροί, να έχει τις αντοχές ερασιτέχνη μαραθωνοδρόμου και τα αντανακλαστικά οδηγού της Formula 1.

Η μανέτα στο Military και οι δύο κινητήρες εκτοξεύουν το Μ346 στον ουρανό μέσα σε … δευτερόλεπτα. "Σε κάθε ελιγμό, νιώθεις το αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκούνται στο κορμί σου. Όσο το αεροπλάνο φορτώνει G, η περιφερειακή όραση χάνεται, γκριζάρεις. Αισθάνεσαι ότι τα πνευμόνια σου θα ξεκολλήσουν και θα τρυπήσουν την πλάτη σου, ενώ, η καρδιά παλεύει να στείλει αίμα στον εγκέφαλο. Στα 7 G το ανθρώπινο κεφάλι, μαζί με την κάσκα ζυγίζει σχεδόν 50 κιλά ενώ ολόκληρο το σώμα προσεγγίζει τον μισό τόνο. Στις παρατεταμένες στροφές, το αίμα στραγγίζει από το κεφάλι και συγκεντρώνεται στα κάτω άκρα. Το Blackout και το GLOCK απέχουν λίγα δευτερόλεπτα…" διηγείται ο Σταύρος Ιωαννίδης.

115 Πτέρυγα Μάχης της Κρήτης

Από την Καλαμάτα, η κάμερα του Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης πηγαίνουν στην Κρήτη, στην 115 Πτέρυγα Μάχης ώστε να γνωρίσουν τους πιλότους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αναχαίτισης.

Η 343 Μοίρα «Αστέρι» είναι η πρώτη της Πολεμικής Αεροπορίας που ενέταξε τα αναβαθμισμένα F-16 Viper στο οπλοστάσιο της. Με ορμητήριο την Κρήτη, οι αεροπόροι της 343 είναι οι φρουροί του Αιγαίου και η αποστολή τους, η προστασία των ελληνικών ουρανών, μέρα και νύχτα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Το F-16 γεννήθηκε τη δεκαετία του '70. Όμως, δεν θυμίζει σε τίποτα ένα αεροσκάφος 50 ετών. Ειδικά το Viper, η πιο σύγχρονη εκδοχή του δημοφιλούς μαχητικού, διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα, ραντάρ και αισθητήρες που όμοια με αυτά των μαχητικών 5ης γενιάς και εξασφαλίζουν ότι θα κυριαρχεί για πολλά χρόνια ακόμη στους ουρανούς. Σε λίγο καιρό, τα Viper, μαζί με τα Rafale και τα F-35 θα αποτελούν την πολεμική αεροπορία του μέλλοντος.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των τεχνικών. Η αρχισμηνίας Δανάη Λινοξυλάκη είναι τεχνικός στα F-16. Και εξειδικεύεται στα όπλα. Πώς πήρε όμως την απόφαση να μπει στην πολεμική αεροπορία; "Ουσιαστικά έχω μεγαλώσει, στα στρατόπεδα. Ο πατέρας μου ήταν στην πολεμική αεροπορία. Από εκεί πήρα τα πρώτα μου ερεθίσματα. Έπειτα ήταν και η αδερφή μου μπήκε στην πολεμική αεροπορία. Οπότε για μένα ήταν ένας ουσιαστικά τρόπος ζωής που είχα μάθει από μικρή." όπως λέει η ίδια.

Για να βρεθεί κανείς στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους, πρέπει πρώτα να περάσει το κατώφλι της Σχολής Ικάρων.

"Ουσιαστικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν δει από κοντά κάποιο αεροσκάφος. Οπότε αυτός ο άνθρωπος καλείται να μάθει από την αρχή ένα αεροπλάνο, πως το χειρίζεται, πως πετάει, να εξοικειωθεί με το περιβάλλον της πτήσης και να ανταπεξέλθει σε αυτό." εξηγεί ο Επισμηναγός Ιπτάμενος / Διοικητής 2ου Σμήνους Ιπταμένων, Παναγιώτης Ξένος.

Ορισμένοι μάλιστα καθώς δεν έχουν κλείσει τα 18 τους χρόνια, ουσιαστικά παίρνουν πρώτα το δίπλωμα του αεροσκάφους και εν συνεχεία βγάζουν δίπλωμα για αυτοκίνητο ή μηχανή...

Η «Εθνική Ελλάδος» της Πολεμικής Αεροπορίας

Έμπνευση για δεκάδες νέες και νέους που εντάσσονται στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους ΖΕΥΣ. Είναι η «Εθνική Ελλάδος» της Πολεμικής Αεροπορίας που εκπροσωπεί τη χώρα μας σε airshow της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πηγή: skai.gr

