«Πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/05/2025, οκτώ αλλοδαποί κρατούμενοι σε πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού Ι, απείλησαν τον υπάλληλο που εκτελούσε υπηρεσία και προσπάθησαν να εισέλθουν σε έτερη πτέρυγα, πατώντας τα κουμπιά που ανοίγουν οι πόρτες» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και προσθέτει «ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός και με την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των υπολοίπων εν υπηρεσία σωφρονιστικών υπαλλήλων, η κατάσταση αποκλιμακώθηκε και ομαλοποιήθηκε».

Όπως γίνεται γνωστό προκλήθηκε φθορά σε τηλέφωνα, ενώ από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό διάδρομο του θυρωρείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία μαχαίρια και δύο σιδερένια αντικείμενα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν ο αρμόδιος Εισαγγελέας Επόπτης και η οικεία αστυνομική Υπηρεσία, που διενεργεί και τη σχετική προανάκριση.

«Η ασφάλεια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα και προς τον σκοπό αυτό όλα τα αρμόδια όργανα βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αποτροπή και άμεση αντιμετώπιση κάθε απόπειρας διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας τους» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.