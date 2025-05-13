Σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης.



Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 Χλμ. ΝΔ της Αρκεσίνης. Αμοργού και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στις Κυκλάδες (ιδιαίτερα σε Ίο και Κω), αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί μικρής έντασης στην ίδια περιοχή, με μεγέθη κάτω των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

