Τροχαίο στο Χολαργό: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος με το πατίνι

Ο 12χρονος ο οποίος νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις και βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη των γιατρών

Χολαργός πατίνι

Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 12χρονος ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Δευτέρας, στη Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού ενώ ήταν με το πατίνι του. 

Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις και βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη των γιατρών οι οποίοι ελέγχουν συνεχώς την κατάστασή του.

skai.gr

