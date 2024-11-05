Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 12χρονος ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Δευτέρας, στη Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού ενώ ήταν με το πατίνι του.

Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις και βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη των γιατρών οι οποίοι ελέγχουν συνεχώς την κατάστασή του.

