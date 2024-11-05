Σεισμός εντάσεως 4,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 02.37 τα ξημερώματα, στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Το βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 72,8 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

