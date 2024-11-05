Σεισμός εντάσεως 4,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 02.37 τα ξημερώματα, στα Καλάβρυτα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.
Το βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 72,8 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
