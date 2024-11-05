Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σεισμός στην Αχαϊα

Σεισμός εντάσεως 4,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 02.37 τα ξημερώματα, στα Καλάβρυτα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.
Το βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 72,8 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Καλάβρυτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark