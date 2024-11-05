Σήμερα Tρίτη, (5.11. 2024) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:
- Γαλακτίων
- Γαλακτίωνας
- Γαλάτιος
- Γαλάτης
- Γαλακτία
- Γαλατεία
- Γαλάτια
- Επιστήμη
- Λίνα
- Λίνος
- Σιλβανός
- Σιλβάνα
- Σιλβανή
- Σίλβια
- Σίλβα
Πηγή: skai.gr
