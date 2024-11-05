Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους εορτή

εορτολόγιο

Σήμερα Tρίτη, (5.11. 2024) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

  • Γαλακτίων
  • Γαλακτίωνας
  • Γαλάτιος
  • Γαλάτης
  • Γαλακτία
  • Γαλατεία
  • Γαλάτια
  • Επιστήμη
  • Λίνα
  • Λίνος
  • Σιλβανός
  • Σιλβάνα
  • Σιλβανή
  • Σίλβια
  • Σίλβα
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark