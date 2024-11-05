Σήμερα Tρίτη, (5.11. 2024) σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

Γαλακτίων

Γαλακτίωνας

Γαλάτιος

Γαλάτης

Γαλακτία

Γαλατεία

Γαλάτια

Επιστήμη

Λίνα

Λίνος

Σιλβανός

Σιλβάνα

Σιλβανή

Σίλβια

Σίλβα

Πηγή: skai.gr

