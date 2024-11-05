Απολογείται για τρομοκρατία σήμερα ο 31χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που τον «τοποθετούν» στη βασική ιδρυτική ομάδα της τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε επίθεση με βόμβα μεγάλης ισχύος, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 31χρονος που εμφανίστηκε στις Αρχές και συνελήφθη μετά την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Ο κατηγορούμενος καλείται με την απολογία που θα δώσει στη δικαστική λειτουργό να δώσει τη δική του εκδοχή για το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του και αφορά τέσσερις κατηγορίες σχετικές με συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική ομάδα και τρομοκρατικές πράξεις.

Ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, ο 31χρονος αναμένεται να διατυπώσει την πλήρη άρνηση του απέναντι στις κατηγορίες και να επαναλάβει όσα φαίνεται να ισχυρίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Αντιτρομοκρατική, όπου εμφανίστηκε για να εξηγήσει την εμπλοκή του με το διαμέρισμα στο οποίο εξερράγη κατά λάθος στα χέρια του 36χρονου νεκρού άνδρα η βόμβα προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του και τον σοβαρό τραυματισμό της 32χρονης συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται πως η όλη εμπλοκή του στην υπόθεση αφορά τη διευκόλυνση που έκανε η σύντροφος του -και πλέον συγκατηγορούμενη του- στον διαμελισμένο άντρα και την φίλη του για να μείνουν στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε το ζευγάρι και ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με δράση τρομοκρατικής οργάνωσης.

Να σημειωθεί ότι η φίλη του 31χρονου, που βρισκόταν στο εξωτερικό, συνελήφθη χθες το βράδυ βάση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για τις ίδιες κατηγορίες.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και η πολυτραυματίας η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη και νοσηλεύεται φρουρούμενη καθώς σε βάρος της επίσης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

