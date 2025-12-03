Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με τη Λεωφόρο Κατεχάκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας αναβάτης μηχανής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Κηφισιά συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αναβάτη.

Ο άνθρωπος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σοβαρά τραυματισμένος.

Πηγή: skai.gr

