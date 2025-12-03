Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς το Υγεία, στην άνοδο της Κηφισού, στη Βασ. Αμαλίας προς τη Βουλή, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βάρη προς τη Σκάρπιζα.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στην κάθοδο της Κηφισού, στην κάθοδο της Θηβών στο ύψος του Περιστερίου και του Αιγάλεω και στον Σκαραμαγκά.

