Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πού υπάρχουν προβλήματα αυτή την ώρα - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 09:28
Ήρων

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη προς το Υγεία, στην άνοδο της Κηφισού, στη Βασ. Αμαλίας προς τη Βουλή, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βάρη προς τη Σκάρπιζα.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στην κάθοδο της Κηφισού, στην κάθοδο της Θηβών στο ύψος του Περιστερίου και του Αιγάλεω και στον Σκαραμαγκά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κίνηση Κίνηση στους δρόμους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark