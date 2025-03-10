«Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά τη σφράγιση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων», καταγγέλλει η παράταξη του Κ. Μπακογιάννη

Σε σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων προχώρησε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά». Στηριζόμενη σε επιστολή που φέρεται να έχει στείλει πριν από έναν μήνα ο Συνήγορος του Πολίτη και μετά από αυτοψία του, αριθμεί τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στις συνθήκες διαβίωσης και προτείνει το κλείσιμο του Κέντρου μέχρι να αποκατασταθούν. Η παράταξη του πρώην δημάρχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο αυτής της επιστολής.

«Με έντονη ανησυχία παρακολουθούμε τη συνεχιζόμενη διάλυση του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), ενός Ιδρύματος που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε βασικό πυλώνα στήριξης για τους πιο ευάλωτους πολίτες της Αθήνας.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τη συνολική σφράγιση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, προειδοποιώντας για την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να εγγυηθεί την αξιοπρεπή διαβίωση, την υποστήριξη και την επανένταξη των φιλοξενούμενων», σημειώνει αρχικά η ανακοίνωση της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» και στη συνέχεια τονίζει:

«Σε επιστολή του προς τον Δήμο, το ειδικό κλιμάκιο επιστημόνων που πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο της οδού Λιοσίων, χαρακτηριστικά αναφέρει:

"Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις και τις ενέργειές σας για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης των άστεγων συμπολιτών μας στις δομές του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων προσωρινής στέγασης και παροχής υπηρεσιών. Σας προτείνουμε σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων να εξετάσετε το ενδεχόμενο ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΦΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ με σκοπό την οριστική απεντόμωση, την εκτεταμένη συντήρηση και απολύμανση του κτιρίου, επιδιόρθωση των υποδομών του καθώς και στη λήψη μέτρων για τη μη επανάληψη των φαινομένων στο μέλλον".

Από την αυτοψία προέκυψαν ευρήματα που χρήζουν άμεσης και οριστικής αντιμετώπισης από τον Δήμο. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν : "Σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης κοριών και τρωκτικών, ελλιπής καθαριότητα, πρόβλημα προσβασιμότητας από άτομα με κινητικές δυσκολίες και σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό φύλαξης, νοσηλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φιλοξενούμενων, καθαρισμού και συντήρησης του κτιρίου".

Αυτές οι συνθήκες αποτελούν το αποκορύφωμα της αδιαφορίας και ανεπάρκειας που επιδεικνύει η Δημοτική Αρχή εδώ και 1,5 χρόνο.

Μάλιστα, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, προχωρά ακόμη και σε επικίνδυνες και αδιαφανείς ενέργειες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, η διοίκηση του ΚΥΑΔΑ ανατίθεται σε αντιδήμαρχο, ακυρώνοντας την ανεξαρτησία και τη λειτουργική αυτονομία του Ιδρύματος, ενώ και οι επιστημονικά υπεύθυνοι που μέχρι πρότινος συντόνιζαν το έργο, έχουν απομακρυνθεί και άτομα χωρίς συμβάσεις εργασίας έχουν αναλάβει τη διαχείριση αυτής της κρίσιμης υπηρεσίας. Με ποια κριτήρια και ποιες διαδικασίες επιλέχθηκαν; Είναι αποδεκτό να μην εργάζονται νόμιμα και να έχουν πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων και ωφελούμενων;

Την ίδια ώρα το street work παραπαίει. Ποιες είναι οι ενέργειες για την ενίσχυση της ομάδας, που είναι ζωτικής σημασίας για τους άστεγους και τους ανθρώπους που ζουν στους δρόμους;».

«Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, το ιδρύσαμε το 2020 ανακουφίζοντας σημαντικά το πρόβλημα αστεγίας στην πόλη και το παραδώσαμε σε άριστη κατάσταση. Παραδώσαμε επίσης έναν ΚΥΑΔΑ λειτουργικό και αποδοτικό για τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών της Αθήνας. Η σημερινή διοίκηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το χάος και τις αυθαιρεσίες που οδηγούν σε απόλυτη υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Οι ευάλωτοι συμπολίτες μας αξίζουν σεβασμό και αξιοπρέπεια και όχι ποντίκια και κοριούς. Η Αθήνα δεν αξίζει αυτό το πισωγύρισμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

