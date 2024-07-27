Τροχαίο στη Μεσσηνία: Στο 401 ο 19χρονος - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Τα Καλύβια της Ήλιδας, κλαίνε και θρηνούν… Θρηνούν τον χαμό δύο ανθρώπων… του 44χρονου Αντώνη Καραβέλα και της μόλις 12 ετών κόρης του Ιωάννας που κίνησαν για ένα ταξίδι άλλο, στην αιωνιότητα

Ο 44χρονος στρατιωτικός στο επάγγελμα, είχε πάει με την κόρη του, τη μητέρα του και τον 19χρονο γιο του, στην ορκωμοσία του, στο στρατόπεδο της Καλαμάτας. Στο δρόμο για την επιστροφή στο σπίτι, σημειώθηκε το μοιραίο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, άλλαξαν τα πάντα.

Ο θάνατος του 44χρονου και της 12χρονης, ήταν ακαριαίος. Οι διασώστες, χρειάστηκαν περισσότερες από δυόμιση ώρες για να τους απεγκλωβίσουν από το όχημα, που είχε μετατραπεί, στην κυριολεξία, σε μια. άμορφη μάζα σιδερικών. Από το ίδιο όχημα, ανασύρθηκε πολύ βαριά τραυματισμένο και το 19χρονο παλικάρι, που λίγο νωρίτερα είχε ορκιστεί στην Καλαμάτα.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας όπως όλοι οι τραυματίες. Από εκεί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας και ύστερα, στο Παναρκαδικό της Τρίπολης. Το πρωί του Σαββάτου ο νεαρός, μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα. Ιατρικοί κύκλοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση πολύ δύσκολη, με τον 19χρονο να δίνει σκληρή μάχη στο δωμάτιο της ΜΕΘ. Η 66χρονη γιαγιά του, που επέβαινε κι αυτή στο ίδιο όχημα, τραυματίστηκε ελαφρότερα. Χρειάστηκε μάλιστα το απόγευμα του Σαββάτου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται ακόμα, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, με την ίδια να έχει ξεφύγει τον κίνδυνο.

Από το πολύνεκρο δυστύχημα υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες. Μία μητέρα με το παιδί της, και ο οδηγός της νταλίκας. Η 38χρονη μητέρα που νοσηλευόταν στην Κυπαρισσία, ζήτησε να είναι κοντά στο 6 ετών παιδί της, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, κι έτσι, το πρωί του Σαββάτου μεταφέρθηκε εκεί κι αυτή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», ο 39χρονος οδηγός της νταλίκας, είναι σε καλή κατάσταση. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, φρουρούμενος, και χθες το απόγευμα, αναμενόταν να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο μεσημέρι της 26ης του Ιούλη.

