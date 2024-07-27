Φωτιά στην περιοχή της Κρηνίδας Σερρών ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.
Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κρηνίδα Σερρών. Επιχειρούν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2024
Πηγή: skai.gr
