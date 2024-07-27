Λογαριασμός
Φωτιά στην Κρηνίδα Σερρών - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα

Φωτιά

Φωτιά στην περιοχή της Κρηνίδας Σερρών ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.


 

