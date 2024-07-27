Έχει συγκλονίσει τη χώρα το τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες στον Πύργο, με θύματα από το ένα αυτοκίνητο έναν άνδρα και μόλις 1 έτους μωρό και από το δεύτερο έναν 44χρονο πατέρα με τη 12χρονη κόρη του, από χωριό της Αμαλιάδας.

Την ίδια ώρα ένας 19χρονος, που ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που ανασύρθηκαν νεκροί πατέρας και κόρη, δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η οικογένεια από το χωριό της Αμαλιάδας, επέστρεφε από την Καλαμάτα όπου είχαν πάει για την ορκωμοσία του 19χρονου αγοριού στο στρατόπεδο της πόλης.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και παρέσυρε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα στην εθνική οδό Πύργου-Κυπαρισσίας, στο ύψος της Ελαίας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Χρήστο Στρατουλάκο, στο πρώτο αυτοκίνητο που παρέσυρε η νταλίκα επέβαινε μία οικογένεια που διέμενε μόνιμα στο Λονδίνο και είχαν έρθει για διακοπές σε συγγενικά τους πρόσωπα στο Ναύπλιο.

Από το όχημα που ανασύρθηκε νεκρό το μόλις ενός έτους κοριτσάκι κι ένας άνδρας 38 ετών, σοβαρά τραυματίας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο ένα αγόρι 6 ετών και ελαφρά τραυματισμένη είναι η συνοδηγός του οχήματος, 38 ετών.

Ο οδηγός της νταλίκας, πάντα με τις ίδιες πηγές, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας

Οι εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης συγκλόνιζε τους πάντες καθώς αμέσως μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση, τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ακόμα και οι διασώστες λύγισαν από το μέγεθος της τραγωδίας.

Για τουλάχιστον δυόμιση ώρες οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν όλα τα άτομα από τα οχήματα – 4 νεκρούς και άλλους 5 πολυτραυματίες.

Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί

Ενδεικτικό της τραγικότητας του συμβάντος είναι το γεγονός πως με δυσκολία κανείς, μπορούσε να αναγνωρίσει τις σορούς που μία-μία μεταφέρονταν από τα συντρίμμια στα ασθενοφόρα, όπως και με την κατάσταση των πολυτραυματιών που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Περιφέρειας, σε Κυπαρισσία, Καλαμάτα και Πάτρα.

Πολλές ώρες μετά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της αναγνώρισής τους και της διαδικασίας της ειδοποίησης των δικών τους ανθρώπων, που δεν πίστευαν στα αυτιά τους για την ασύλληπτη τραγωδία, με θύματα τους συγγενείς τους.

Έξω από τα νοσοκομεία εκτυλίχθηκαν σκηνές σαν βγαλμένες από αρχαία τραγωδία καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει το κακό που είχε συμβεί.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΧΑΙΟ

Οι πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» αναφέρουν, πως ο οδηγός της μοιραίας νταλίκας, πριν από περίπου δύο χρόνια, είχε εμπλακεί και σε άλλο θανατηφόρο τροχαίο στον ίδιο δρόμο, ακριβώς έξω από το Δημοτικό Στάδιο της Ζαχάρως.

Τότε είχε χάσει τη ζωή του ένας ηλικιωμένος. Το πολύνεκρο τροχαίο έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Δύο σπίτια, δύο οικογένειες, ντύθηκαν στα μαύρα και πενθούν τους ανθρώπους τους. Τους ανθρώπους τους που βρέθηκαν τη λάθος ώρα, στο λάθος σημείο. Τους ανθρώπους τους που χάθηκαν σε μερικά δευτερόλεπτα. Που κίνησαν για ένα ταξίδι άλλο. στην αιωνιότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.