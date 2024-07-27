Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και σε αγροτική περιοχή της Πιερίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών σε δύο κατοικίες που χρησιμοποιούσε αλλοδαπός άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 11 κιλών και 430 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ και νάιλον άδεια σακουλάκια. Επίσης, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, εντόπισαν άνδρα που καλλιεργούσε σε αγροτική περιοχή της Πιερίας, συνολικά 51 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από ένα έως δύο μέτρα, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

