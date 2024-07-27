«Χρυσή» ληστεία κατήγγειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις Αστυνομικές Αρχές ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου σε περιοχή του νομού Ηρακλείου.

Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι τής άρπαξαν το αυτοκίνητο στο οποίο είχε μέσα κοσμήματα αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεση του το Cretalive.gr η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι για λόγους ασφαλείας μετέφερε στο σπίτι της με το αυτοκίνητο τα ακριβότερα κοσμήματα από το μαγαζί της.

Το βράδυ της Παρασκευής και ενώ είχε φθάσει στο σπίτι της, πριν προλάβει να κατέβει από το αυτοκίνητο, κάποιος την τράβηξε έξω αιφνιδιαστικά και πήρε το όχημα μαζί με τα κοσμήματα. Μία πραγματικά περίεργη υπόθεση που οι Αρχές καλούνται να ερευνήσουν προκειμένου να βρουν την άκρη του νήματος. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να «ξεσκονιστούν» μία προς μία κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ιδιοκτήτρια είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ληστείας στο μαγαζί της.

