Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (26.6.2024) όταν ένα ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε 17χρονη πεζή στη Λεωφόρο Αθηνών.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών στις 5.20 τα ξημερώματα στη συμβολή με Ηρακλείτου στο ύψος του Χαϊδαρίου, με το αυτοκίνητο να παρασέρνει την κοπέλα την ώρα που διέσχιζε τη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια να αναπτύσσει ταχύτητα και να την εγκαταλείπει.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε από περαστικούς στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.

Πηγή: skai.gr

