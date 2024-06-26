Σε πλήρη ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στο χωριό Ακούμια του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, και κατέκαψε από χθες το βράδυ, οπότε και ξεκίνησε, εκατοντάδες στρέμματα αγροτολιβαδικής, θαμνώδους έκτασης και ορισμένες εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, λόγω των ισχυρών ανεμών τη νύχτα απειλήθηκαν οικισμοί και κυρίως ο οικισμός Σαχτούρια και για αυτόν τον λόγο εστάλη προληπτικό μήνυμα από το "112" στους κατοίκους 8 περιοχών να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σύνολό τους παραμένουν στην περιοχή για την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις αναζωπύρωσης.

150 πυροσβέστες 50 οχήματα της Π.Υ. με τη συνδρομή υδροφόρων και μικρών πυροσβεστικών οχημάτων της περιφέρειας και δήμων που συνέτρεξαν των προσπαθειών κατάσβεσης, έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε μία προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενους οικισμούς και να μη φτάσει σε περιοχές με τουριστική φυσιογνωμία.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή από αέρος των πυροσβεστικών ελικοπτέρων ενώ, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Σαρρής υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας στο Ρέθυμνο, πέραν του ανέμου, η χαμηλή βλάστηση ήταν η αιτία της ταχύτατης εξάπλωσης της φωτιάς.

Καταγγελία για εμπρησμό

Ο κύριος Ταταράκης τόνισε ότι υπάρχει καταγγελία γυναίκας ότι είδε έναν νεαρό άντρα να βάζει νέα φωτιά σε δεύτερο σημείο, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά.

112 τα ξημερώματα

Τα ξημερώματα, το «112» έστειλε μήνυμα προς τους πολίτες, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα:

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Σαχτούρια, Κάτω Σαχτούρια, Άγιος Παύλος, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Ακούμια, Μέλαμπες και Κρύα Βρύση. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Στο "πορτοκαλί" σήμερα η Κρήτη

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας η Περιφέρεια Κρήτης τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

