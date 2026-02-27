Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ αυξημένη κίνηση αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη νέα Χαλκηδόνα, στην Πειραιώς από το Γκάζι προς τα Χαυτεία, στον άξονα Αγίων Ασωμάτων - Ερμού - Αθηνάς προς την Ομόνοια, στην Ευριπίδου, στον άξονα Αχιλλέως - Καρόλου - Μάρνη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στις Λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Εν τω μεταξύ, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες τρία άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

