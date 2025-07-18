Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Νίκαια.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:30 το βράδυ, όταν μοτοσυκλέτα η οποία κινούταν επί της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέσυρε και σκότωσε έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

