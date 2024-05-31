Ρωμανός για Κασσελάκη: «Το θράσος, η υποκρισία και η αλαζονεία δεν έχουν όριο»

Επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιόφωνο στη Ρόδο εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μετά το «δεν είσαι λογιστής μου» στον κ. Ευαγγελάτο και τη διακοπή συνέντευξης μόλις ένιωσε να πιέζεται από ερώτηση της κ. Χρηστίδου, ο κ. Κασσελάκης σήμερα έδειξε για μία ακόμη φορά πώς αντιλαμβάνεται την ελευθερία του Τύπου, τον πλουραλισμό και τη Δημοκρατία. Αφού επιτέθηκε κατ’ επανάληψη σε δημοσιογράφο τοπικού ραδιοφώνου της Ρόδου, διέκοψε τη συνέντευξη και αποχώρησε εκνευρισμένος επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις. Ο κ. Κασσελάκης αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ο πιο αυθεντικός εκφραστής του Πολακισμού 2.0.



Ελπίζουμε οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, των οποίων τις εκθέσεις εργαλειοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ συκοφαντώντας τη χώρα και ενορχηστρώνοντας ψηφίσματα εναντίον της, να μην έχουν συνεργάτες στη Ρόδο.



Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις των υποψήφιων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επιδείξει διαχρονικά τόση «ευαισθησία» σε ζητήματα ελευθερίας του Τύπου, φτάνοντας εσχάτως στο σημείο να ζητούν και κόψιμο ευρωπαϊκών κονδυλίων!



Δυστυχώς, το θράσος, η υποκρισία και η αλαζονεία δεν έχουν όριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

