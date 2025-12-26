Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δυο τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου, στη θέση Λάππα Αχαΐας.

Τα αυτοκίνητα, άγνωστο το πως, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του ενός ο οποίος όταν μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ήταν ήδη αργά. Βαριά τραυματίστηκαν και τα δύο άτομα από το άλλο όχημα τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τα ακριβή αίτια του Τροχαίου διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

