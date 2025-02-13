Δεν πίστευε στα μάτια του ένα ζευγάρι που νοίκιασε ένα διαμέρισμα μέσω airbnb στα Τρίκαλα, καθώς στο πάνω ράφι της ντουλάπας του υπνοδωματίου εντόπισαν μία κρυφή κάμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr το ζευγάρι προσήλθε χθες βράδυ στην Α.Δ. Τρικάλων και μήνυσε τον ιδιοκτήτη του airbnb που είχε νοικιάσει κατηγορώντας τον πως είχε τοποθετήσει κρυφή κάμερα.

Η κάμερα βρέθηκε στο πάνω ράφι της ντουλάπας του υπνοδωματίου και ο 33χρονος ιδιοκτήτης συνελήφθη, ενώ κατέθεσε και ο ίδιος μήνυση υποστηρίζοντας πως είχε άγνοια και πως κάποιος άλλος ένοικος πιθανόν την είχε τοποθετήσει.

Ο 33χρονος προσήλθε στην Εισαγγελέα και θα κρατηθεί μέχρι την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας.

