Επιμένουν οι σεισμοί μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης - Το αισιόδοξο σενάριο είναι τα 6 Ρίχτερ, λέει ο Τσελέντης

Για ακόμη ένα βράδυ συνεχίστηκε η έντονη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, με τις μεγαλύτερες δονήσεις (4,2 Ρίχτερ) να σημειώνονται στις 01:02 και στις 01:03 τα ξημερώματα.

Τουλάχιστον 20 ακόμα δονήσεις σημειώθηκαν μέχρι τις 7:30 το πρωί της Πέμπτης, με χαμηλότερα ωστόσο μεγέθη, μεταξύ 2-3 Ρίχτερ.

Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης παρουσιάζει το πιο αισιόδοξο και το χειρότερο σενάριο για την εξέλιξη της δραστηριότητας. Στην πρώτη περίπτωση είναι να γίνει σεισμός 6 Ρίχτερ, ενώ ως χειρότερο σενάριο παρουσιάζει την πιθανότητα να γίνει σεισμός 7 Ρίχτερ και να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αμοργού.

Ο πρώην διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει επίσης πως και στα δύο αυτά σενάρια θα υπάρξει τσουνάμι αλλά οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες.

Στο ερώτημα για τη διάρκεια των σεισμών, ο κ. Τσελέντης επιμένει ότι είμαστε σε «προσεισμική δράση» υποστηρίζοντας ότι όλα θα εξαρτηθούν «από το πότε θα έχουμε τον κύριο σεισμό και το μέγεθός του».

Αναλυτικά τα ερωτήματα στα οποία απαντά ο κ. Τσελέντης στη νέα του ανάρτηση:

«1. Τι μέγιστο μέγεθος περιμένουμε; Όπως το έλεγα από τη ΤΗΝ ΑΡΧΗ της ακολουθίας, το αισιόδοξο σενάριο είναι της τάξης των 6R. Στην προηγούμενη ανάρτηση μου ΕΞΗΓΗΣΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ και την αμφίδρομη σχέση της με το ηφαίστειο Κολούμπο. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ για να καταλάβετε πως εξηγείται αυτή η παρατεταμένη σεισμική δράση.

2. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο; Με πολύ ΜΙΚΡΗ πιθανότητα, είναι να ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αμοργού και να έχουμε σεισμό της τάξης των 7R.

3. Να εκκενωθεί το νησί; Φυσικά ΟΧΙ. Ακόμα και στο μεγάλο σεισμό του 1956 δεν είχαμε πολλές καταρρεύσεις, το νησί άντεξε. Βέβαια τότε δεν είχαμε όλες αυτές τι πολεοδομικές παρανομίες ειδικά κοντά στα όρια με τη καλδέρα με άθλιες θεμελιώσεις επάνω στην ασταθή Θηραική Γη.

4. Θα έχουμε τσουνάμι; Δυστυχώς και με τα δύο σενάρια θα έχουμε. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να «κτυπήσει» στις ακτογραμμές πολλών νησιών αλλά με τα προηγμένα συστήματα προφύλαξης του Γεωδυναμικού και σχετική ενημέρωση του κόσμου ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ (αυτό δεν έχει γίνει) οι επιπτώσεις θα είναι ελάχιστες.

5. Πόσο θα κρατήσουν οι σεισμοί; Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα έχουμε το κύριο σεισμό και το μέγεθος του. Μέχρι τότε η παρούσα ΠΡΟσεισμική δράση θα συνεχιστεί (στο Αρκαλοχώρι κράτησε μερικούς μήνες) αλλά και όταν γίνει ο κύριος σεισμός λόγο του μηχανισμού που την προκαλεί ίσως συνεχίσει για λίγο. Θα έχουμε βέβαια πλούσια διαρκώς εξασθενούμενη (όχι όπως τώρα) ΜΕΤΑσεισμική ακολουθία. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι δυστυχώς θα έχουμε επίδραση στο τουριστικό προϊόν του νησιού για μερικούς ακόμα μήνες.

6. Αν παρέμενα στο νησί (το πιο λογικό) τι θα έκανα;

- Εκτός από την πιστή εφαρμογή των μέτρων που πρότειναν οι επιτροπές. Θα εφάρμοζα τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης. Χθες είδα ένα ρεπορτάζ από μπαρ που τα μπουκάλια ήταν χωρίς κάποια στοιχειώδη προφύλαξη, ελεύθερα στα επάνω ράφια. Θα φταίει ο σεισμός μετά αν ο μπάρμαν φάει κανένα μπουκάλι με βότκα στο κεφάλι;

- Αν το σπίτι μου είναι παλιό ή αν υπάρχουν κάποιες εμφανείς (ακόμα και τριχοειδείς) ασυνέχειες στους τοίχους ζητάμε να το ελέγξει ένας μηχανικός.

- Αν το σπίτι μου είναι πάνω στο φρύδι θα πήγαινα να μείνω προς την ενδοχώρα».

Πηγή: skai.gr

