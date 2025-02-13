Ανατροπή οχήματος στην Πατησίων – Καλά στην υγεία του ο οδηγός

Ανατροπή οχήματος σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πατησίων, στο ύψος του πάρκου Δρακόπουλου.

Το θετικό, όπως μεταδίδει το ertnews, είναι ότι ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 60 ετών, ο οποίος τόνισε στους διασώστες ότι αισθάνθηκε μια αδιαθεσία καθώς οδηγούσε.

Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Αυτήν την ώρα παρατηρείται δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων επί της Πατησίων και στα δύο ρεύματα.

Πηγή: skai.gr

