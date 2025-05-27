Οδύνη και σπαραγμός στην κηδεία του άτυχου νέου που πνίγηκε σε παραλία της Λευκάδας όπου πήγε με τους φίλους του να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και η μέλλουσα σύζυγός του που αδυνατούν να πιστέψουν πώς ο άτυχος νέος έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή, λίγες ημέρες από τον γάμο του.

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο χωριό Σωτήρα είπε το στερνό αντίο στον 29χρόνο Στέφανο Κέμο.

Πηγή: skai.gr

