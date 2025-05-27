Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι, στο χωριό Σωτήρα Τρικάλων, θα γίνει η κηδεία του άτυχου 30χρονου που πνίγηκε στην παραλία Κάθισμα της Λευκάδας, όπου είχε πάει για να γιορτάσει το μπάτσελορ πάρτι του - το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ντυνόταν γαμπρός.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου η οικογένεια, η σύντροφος και οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους Στέφανο.

Ο Στέφανος αφήνει πίσω του τους γονείς του Κώστα και Δάφνη Κέμου, την αδελφή του Βένια, καθώς και τη σύντροφό του Μάρθα, με την οποία επρόκειτο να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου στις 14 Ιουνίου.

Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια η «ΦΛΟΓΑ».

Λόγια παρηγοριάς από τον Μητροπολίτη Τρίκκης Χρυσόστομο για τον θάνατο του Στέφανου Κέμου

«Η αναχώρηση ενός νέου ανθρώπου από τον παρόντα κόσμο, λίγο πριν τελέσει το Μυστήριο του Γάμου, προκαλεί βαρύ πένθος και ανθρώπινη θλίψη» αναφέρει σε μήνυμα του ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμος. « Όμως η Εκκλησία μας, ακόμη και μέσα στον πόνο του αποχωρισμού, συνεχίζει να υψώνει λόγο ελπίδας, να ψάλλει την Ανάσταση, να προσεύχεται για την αιώνια ζωή» συνεχίζει.

«Ο Στέφανος, νέος στην ηλικία αλλά ώριμος στην αγάπη και στην ευθύνη, πορεύεται προς την αιωνιότητα.

Φεύγει από την πρόσκαιρη σκηνή τούτου του βίου, αλλά παραμένει στη μνήμη των γονέων του, Κωνσταντίνου και Δάφνης,στην αγάπη των αδελφών του,των παππούδων του, των συγγενών

και των φίλων του, ιδιαιτέρως στην καρδιά της μνηστής του, Μάρθας.

Προς τους πονεμένους γονείς, τα αδέλφια του, και τους παππούδες του, απευθύνω λόγια συμπαράστασης και παρηγοριάς.

Ο πόνος σας είναι μεγάλος και η απώλεια που βιώνετε ανθρώπινα δεν περιγράφεται με λόγια. Στέκομαι κοντά σας με προσευχή και σιωπηλή συμπόρευση.

Η Εκκλησία γίνεται συνοδοιπόρος στον Σταυρό Σας, με τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος γνωρίζει και σκέπει κάθε πονεμένη καρδιά.

Η Παναγία η Παραμυθία, Μητέρα της παρακλήσεως και καταφυγή των θλιβομένων, ας σας σκεπάζει με την αγάπη Της και ας σας ενισχύει με τη στοργή Της.

Απευθύνω λόγο στηρίξεως και προς τους φίλους του Στεφάνου,

οι οποίοι βρέθηκαν κοντά του τη στιγμή της αναχώρησής του από τον κόσμο αυτό.

Ο κοινός τους δεσμός, η συνύπαρξη και η αγάπη τους δεν χάνονται με τον θάνατο.

Παραμένουν ζωντανά στη μνήμη τους ως μαρτυρία ζωής και βαθιάς φιλίας.

Η θλίψη που βιώνουν είναι δικαιολογημένη και σεβαστή. Προσεύχομαι ο Θεός να τους ενισχύει και να τους χαρίζει ειρήνη στην καρδιά τους.

Προς τη μνηστή του, Μάρθα, απευθύνω πατρικά λόγια παρηγοριάς:

«Το μυστήριο της ζωής και του θανάτου δεν εξηγείται με λόγια, μόνο με πίστη.

Ο Θεός γνωρίζει το “γιατί” κάθε Σταυρού.

Μαζί με τον πόνο σου, κράτα και την ελπίδα:

Ότι δεν χάνεται καμιά αγάπη που έχει σφραγιστεί με αλήθεια και καθαρότητα.»

«Η αγάπη του Θεού δεν σταματά στον θάνατο.

Η μνήμη του Στεφάνου θα ζει πάντοτε στις καρδιές όλων.

Η προσευχή μας είναι το δώρο που συνεχίζουμε να του προσφέρουμε.

Ο Θεός να τον κατατάξει

“ἐν τόπῳ φωτεινῷ,

ἐν τόπῳ χλοερῷ,

ἐν τόπῳ ἀναψύξεως”.»

Εύχομαι ολόψυχα ο Κύριος να αναπαύσει την ψυχή του δούλου Του Στεφάνου, να ενισχύει τους οικείους του και να μεταμορφώσει τον πόνο σε προσδοκία Αναστάσεως και αιωνίου ζωής.

Με συλλυπητήριες ευχές,

+ Ο Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομος».

