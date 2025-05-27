Σοκ στη Ζάκυνθο, καθώς ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας σημάδια στον λαιμό και το πρόσωπο. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών Αρχών συγκλίνουν στο ενδεχόμενο γυναικοκτονίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα ήταν 77 ετών, ενώ ο σύζυγός της, ηλικίας 81 ετών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί με τις εικόνες να πει ξεκάθαρα τι είναι τα σημάδια. Θα μεταφερθεί το άψυχο σώμα της 77χρονης στην Πάτρα και μετά τις 3 το μεσημέρι θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα όταν ολοκληρώσει την εξέταση ο ιατροδικαστής.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο ίδιος ο σύζυγος τηλεφώνησε στις 12 το μεσημέρι στις Αρχές, αναφέροντας ότι η γυναίκα του είχε πεθάνει. Όταν ωστόσο οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το σώμα της με εμφανή σημάδια κακοποίησης στον λαιμό και το πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τον Φεβρουάριο η ίδια γυναίκα είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν. Ήταν έτοιμοι να σχηματίσουν δικογραφία, ωστόσο τελευταία στιγμή η 77χρονη απέσυρε τη μήνυση.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε αστάθεια και συχνές πτώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.