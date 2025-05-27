Έφεση κατά της απαλλακτικής απόφασης για τους Σπαρτιάτες από την Εισαγγελία Εφετών

Της Έλενας Γαλάρη

Να ξανακαθίσουν στο εδώλιο οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των Σπαρτιατών ζητεί η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, που άσκησε έφεση κατά της απαλλακτική απόφασης του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας.

Κατά την εισαγγελία φέρεται να αποδείχθηκε το κατηγορητήριο, καθώς βουλευτές του κόμματος είχαν επισκεφτεί στη φυλακή τον Ηλία Κασιδιάρη πριν και μετά τις εκλογές του 2023, ενώ στο σκεπτικό της έφεσης γίνεται αναφορά στην ανασκευή της κατάθεσης που είχε δώσει ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Εφετών φέρεται να πιθανολογεί ότι ο πρόεδρος του κόμματος Σπαρτιάτες ανασκεύασε υπό το βάρος πιθανής ακύρωσης της εκλογής των βουλευτών του κόμματος που εκκρεμεί ενώπιον του ΑΕΔ.

Πηγή: skai.gr

