Κρήτη: 7χρονη κατήγγειλε πως την κακοποίησε η μητέρα της

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε μια μητέρα από την Κρήτη, μετά την καταγγελία που έκανε μια 7χρονη, στη δασκάλα της, πως την κακοποίησε σωματικά.

Το παιδί, που πηγαίνει στη β' δημοτικού είπε στη δασκάλα του χτες, Δευτέρα, πως την περασμένη Κυριακή η μητέρα του το κακοποίησε, χτυπώντας το.

Άμεσα η δασκάλα ειδοποίησε τη διευθύντρια και αυτή με τη σειρά της την αστυνομία.

Στη συνέχεια, συνελήφθησαν και οι δύο γονείς, η 41χρονη μητέρα και ο 66χρονος πατέρας, ο οποίος φαίνεται πως ήταν παρών το περιστατικό, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το κοριτσάκι πριν από έναν περίπου χρόνο είχε καταγγείλει τον πατέρα του για ενδοοικογενειακή βία. Τότε, είχε αφεθεί ελεύθερος καθώς δεν είχε βρεθεί τίποτα σε βάρος του.

Το 7χρονο παιδί βρίσκεται στην παιδοψυχολογική κλινική στο ΠΑΓΝΗ και εξετάζεται από τους γιατρούς και τους ειδικούς, για να δουν εάν έχει βάση η καταγγελία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.