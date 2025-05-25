Στα τεράστια κύματα στο Κάθισμα της Λευκάδας προσπάθησε νεαρός άνδρας περίπου 30 ετών από τα Τρίκαλα, να κολυμπήσει και δυστυχώς παρασύρθηκε με αποτέλεσμα τον πνιγμό του, όπως μεταδίδει το ilefkada.gr.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία, τα τεράστια κύματα παρέσυραν τον άτυχο νέο, ο οποίος παρά τις προσπάθειες που έγιναν να του πετάξουν σχοινί ώστε να τον σώσουν, δεν τα κατάφερε και ανασύρθηκε νεκρός.

Λιμενικό, ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής μετέφεραν τον άνδρα στο ασθενοφόρο και από εκεί στο νοσοκομείο Λευκάδας.

Και η τραγική σύμπτωση. Βρισκόταν στη Λευκάδα, όπως είπε δικός του άνθρωπος που ήταν στην παραλία, γιατί επρόκειτο να παντρευτεί την επόμενη εβδομάδα και ήρθε στη Λευκάδα με τους φίλους του για μπάτσελορ. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τυχαία βρισκόταν στο Κάθισμα ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβέστης, Νίκος Λάζαρης, ο οποίος μαζί με άλλους λουόμενους προσπάθησε να τον σώσει ενώ κολυμπούσε και ήταν ακόμη ζωντανός όμως τα τεράστια κύματα δεν τους επέτρεπαν να τον πλησιάσουν.

Πηγή: skai.gr

