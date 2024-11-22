Λογαριασμός
Ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και έκλεισαν δρόμους σε χωριά των Τρικάλων - Δείτε βίντεο, φωτό

Τα συνεργεία του Δήμου Τρικκαίων καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Τρίκαλα: Ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα, έκλεισαν δρόμους σε χωριά

Ισχυροί άνεμοι πνέουν από το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των Τρικάλων προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν πέσει δέντρα και έχουν κλείσει δρόμοι, ενώ χωριά όπως το Ξυλοπάροικο και το Γοργογύρι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Τα συνεργεία του Δήμου Τρικκαίων στον β΄τομέα, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Σάκη Σκρέκα και τον προϊστάμενο Θοδωρή Καραϊσκο καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.
 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο του trikalavoice.gr:

 

TAGS: Τρίκαλα κακοκαιρία
