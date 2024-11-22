Μαρία Μανουσάκη: «Αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε πριν φύγει ο Μανούσος»

Τεράστια η απώλεια για την οικογένεια του Μανούσου Μανουσάκη ο ξαφνικός χαμός του. Η σύζυγός του Μαρία Μανουσάκη, σύντροφος και σύζυγός του επί 53 χρόνια προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της και μιλάει στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τον Γιάννη Μαλλιαρό μέσα από το σπίτι τους εξηγώντας γιατί δεν θέλει να φορέσει μαύρα για τον χαμό τους ανθρώπου της.

«Είχε πάθος με τη δουλειά του. Αγαπούσε τη δουλειά του, τη θάλασσα και τις ελιές. Δεν ήμουν δίπλα του, είμαι δίπλα του. Ήμουν σκληρή με τη δουλειά του Μανούσου. Όταν του έλεγα ότι κάτι είναι χάλια, μου έλεγε “μπράβο Μαρία, πες μου χάλια γιατί θα σκίσουμε αύριο”. Όταν είσαι 53 χρόνια κολλητάρι με έναν άνθρωπο, υπάρχουν εκατοντάδες στιγμές. Ήταν και είναι ακόμα η αγάπη μου», είπε αρχικά η Μαρία Μανουσάκη και συνέχισε:

«Η μεγάλη του αγάπη ήταν η ιστιοπλοϊα. Του είχα ζητήσει να μην πάρει σκάφος, γιατί φοβόμουν. Μου είπε εντάξει. Και πήγαμε στο Παλαιό Φάληρο και είδα ότι έχει πάρει σκάφος και το έχει ονομάσει “Μαράκι” για να με ρίξει! Ο Μανούσος μαγείρευε και επέμενε ότι μαγείρευε καλύτερα από μένα. Πήρα, αλλά και έδωσα αγάπη. Δεν θέλω να φορέσω μαύρα για τον Μανούσο.

Δεν κρατήσαμε κρυφή την ασθένειά του, απλά δεν θέλαμε να τη σχολιάζουμε. Δεν μου είπε κάτι πριν “φύγει”, απλώς αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε».

