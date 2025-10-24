Απολογείται σήμερα μεσημέρι ο 18χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της 54χρονης μητέρας του στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 18χρονος την έπνιξε με πετσέτα, τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε την πράξη του.

Ο 18χρονος ομολόγησε πως σκότωσε την 54χρονη μητέρα του, στραγγαλίζοντάς τη με πετσέτα, όπως επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική έκθεση. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του εφήβου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα υποστηρίξει ότι σκότωσε τη μητέρα του μετά από καυγά και δεν είχε σκοπό να το κάνει.

Η οικογενειακή τραγωδία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση, αφού ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει στην Αστυνομία δηλώνοντας την πράξη του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.