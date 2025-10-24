Του Μάκη Συνοδινού

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μυστηριώδης υπόθεση στη Φοινικούντα όπου δύο άντρες - ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης - δολοφονήθηκαν.

Από εχτές το απόγευμα στα χέρια της ανακρίτριας που εξετάζει την υπόθεση βρίσκεται ο φάκελος με την ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών από το μοιραίο βράδυ.

«Η άρση απορρήτου θα ξεκλειδώσει την υπόθεση και θα δρομολογήσει εξελίξεις, πιθανόν νέα εντάλματα και συλλήψεις» λέει ανώτατος αξιωματικός στο skai.gr ενώ συνεχίζει λέγοντας πως: «Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή την ημέρα της διπλής δολοφονίας θα κολλήσουν ένα - ένα τα παζλ της υπόθεσης».

Στην υπόθεση που μέχρι και σήμερα καλύπτει πέπλο μυστηρίου όσον αφορά το ποιος από τους δύο 22χρονους που έχουν προφυλακιστεί είναι ο εκτελεστής αλλά και το αν υπάρχει ηθικός αυτουργός -υπενθυμίζεται πως οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται -, γίνεται αγώνας δρόμου από τους έμπειρους αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών οι οποίοι εξετάζουν τις συνομιλίες από το πακιστανικό τηλέφωνο του καθ’ ομολογίαν συνεργού όπως και το αν εμπλέκονται και άλλα πακιστανικά τηλέφωνα στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.