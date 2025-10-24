Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία παραμένει ο 15χρονος ο οποίος κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης σε γυμναστήριο στον Άλιμο αφού έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και δια σωληνώθηκε ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό από την πτώση, κάταγμα στο θώρακα το πιο πιθανό από την ΚΑΡΠΑ που του έγινε και βλάβη στο ήπαρ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με το γεγονός ότι έπαθε ανακοπή.

Παρακάτω φαίνεται βίντεο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο γυμναστήριο για να παραλάβει τον 15χρονο αφού έπαθε ανακοπή.

Πηγή: skai.gr

