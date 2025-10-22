Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Στραγγαλισμό της 54χρονης «έδειξαν» τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Στραγγαλισμό της 54χρονης «έδειξαν» τα ιατροδικαστικά ευρήματα της μητροκτονίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε περιοχή των Τρικάλων, όταν ένας 18χρονος σκότωσε με μια πετσέτα την ίδια του τη μητέρα.

Μάλιστα από τα ευρήματα που βρέθηκαν στα αυτιά και στα μάτια (βρέθηκε αίμα και στα δύο σημεία) φαίνεται πως ο 18χρονος κράτησε σφιχτά την πετσέτα στο λαιμό της για αρκετά λεπτά πριν καταλήξει.

Ο θάνατός της φέρεται να επήλθε λίγη ώρα πριν τηλεφωνήσει στις Αρχές ο 18χρονος.

Σημειώνεται πως ο 18χρονος που οδηγείται σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα τηλεφώνησε ίδιος χθες, Τρίτη στην άμεση δράση και είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις.

Ο 18χρονος είχε πάει για να δει τη μητέρα του αυτές τις μέρες. Όπως ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς τη στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα την τύλιξε γύρω από το λαιμό της και την έπνιξε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία, λέγοντας «σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε».

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται.

Ο 18χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν καιρό να τη σκοτώσει διότι δεν συμφωνούσε με τον τρόπο ζωής της.

Πηγή: skai.gr

