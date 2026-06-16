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Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Παναθηναϊκού

Από την άφιξή του το 1999 μέχρι την αποχώρησή του το 2012, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μια ανεπανάληπτη εποχή κυριαρχίας, κατακτώντας πέντε Ευρωλίγκες, δεκάδες εγχώριους τίτλους και γράφοντας το πιο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.  

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Όταν το καλοκαίρι του 1999 ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι ξεκινούσε η πιο επιτυχημένη περίοδος στην ιστορία όχι μόνο του συλλόγου, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Σέρβος τεχνικός παρέμεινε στον πάγκο των «πρασίνων» για δεκατρία χρόνια, από το 1999 έως το 2012, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο άθλημα.

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