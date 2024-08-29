Βροχές και καταιγίδες παρουσιάστηκαν κυρίως την κεντρική Πελοπόννησο, στη δυτική και κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ Χριστίνα Σούζη, Για σήμερα τα φαινόμενα αυτά έχουν εξασθενίσει. Σχεδόν σε όλη τη χώρα θα σταματήσουν οι βροχές για απόψε.

Αύριο Παρασκευή, θα ξεκινήσει η μέρα με λίγη συννεφιά. Δεν θα παρουσιαστούν βροχές το πρωί. Το μεσημέρι και το απόγευμα, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και μετά το βράδυ θα σταματήσουν. Δεν πρόκειται γα επικίνδυνα φαινόμενα, αλλά για έντονα και ισχυρά.

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησ ο και τη Στερεά Ελλάδα, μαζί και την Αττική, θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν λίγες ώρες.

Το Σάββατο θα παρουσιαστούν έντονες βροχές στην Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Θα παρατηρηθούν βροχές και στην υπόλοιπη χώρα αλλά σε αυτές τις περιοχές θα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή, ο καιρός καλυτερεύει. Θα έχει λίγες βροχές το πρωί στα ανατολικά της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Το βράδυ θα σταματήσουν και από Δευτέρα περιορίζεται η αστάθεια.

Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία θα πέσει τις επόμενες τρεις μέρες αλλά θα επανέλθει σε υψηλά επίπεδα από Δευτέρα, οπότε και θα εξασθενίσουν τα καιρικά φαινόμενα.

Σχεδόν 20.000 κεραυνοί την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας

Στον Χάρτη φαίνεται η παρουσία κεραυνών που καταγράφηκαν από την αρχή του εικοσιτετράωρου έως τις 15:30 UTC (18:30 ώρα Ελλάδας). Όπως προκύπτει από αυτόν, σημειώθηκαν 19.580 εκκενώσεις, 18.587 εκ των οποίων πάνω από την ξηρά και 933 πάνω από τη θάλασσα.

