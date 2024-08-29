Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ με καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και το Σάββατο.
Ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα βρεθούν πάνω από τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο και θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού από σήμερα Πέμπτη (29-08-24) μέχρι και το Σάββατο (31-08-24) στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρα τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια).
Αναλυτικά ο καιρός:
Α. Σήμερα Πέμπτη (29-08-24)
1. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα επηρεαστούν τα ηπειρωτικά, κυρίως η Ήπειρος, η Στερεά (κυρίως στα δυτικά τμήματα), η Πελοπόννησος (δυτικά και κεντρικά τμήματα), η κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική).
Β. Αύριο Παρασκευή (30-08-24)
1. Τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου.
2. Από τις μεσημβρινές και μέχρι τις βραδινές ώρες στην Ήπειρο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα (κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική) και την ανατολική Μακεδονία.
Γ. Μεθαύριο Σάββατο (31-08-24)
1. Από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια.
2. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Πελοπόννησο.
Για ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες πάνω από τη χώρα το επόμενο τριήμερο, που θα προκαλέσουν επιδείνωση του καιρού από σήμερα Πέμπτη, κάνει λόγο ο διευθυντής της ΕΜΥ.
Ανώτερο χαμηλό με ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες θα βρεθεί πάνω από τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο και θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού από σήμερα Πέμπτη (29-08-24) μέχρι και το Σάββατο (31-08-24) στο μεγαλύτερο μέρος της… pic.twitter.com/yVOPaJTSgS
