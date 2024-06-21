Αυξημένη είναι από σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, ενόψει της εξόδου των εκδρομέων για την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Το Λιμενικό Σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών, οι οποίοι θα πρέπει, λόγου κυκλοφοριακού φόρτου, να είναι νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου.

Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα 25 δρομολόγια, ενώ, σύμφωνα με πρώτα στοιχεία από τις προκρατήσεις, αναμένεται να αναχωρήσουν τουλάχιστον 25.146 επιβάτες για διάφορα του νησιά του Αιγαίου. Αύριο, Σάββατο 22 Ιουνίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Πειραιά 21 δρομολόγια και να αναχωρήσουν 19.652 επιβάτες.

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση από το λιμάνι της Ραφήνας όπου για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 10 δρομολόγια, ενώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των προκρατήσεων, αναμένεται να αναχωρήσουν τουλάχιστον 10.230 επιβάτες. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί οκτώ δρομολόγια, ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν 8.130 επιβάτες.

Aπό το λιμάνι του Λαυρίου αναμένεται να πραγματοποηθούν σήμερα 11 δρομολόγια και να αναχωρήσουν 3.880 επιβάτες. Για αύριο έχει προγραμματιστεί ο απόπλους 10 πλοίων ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν 2.624 επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

