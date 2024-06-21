Την πρώτη του νύχτα στη στη «VIP» πτέρυγα των φυλακών του Κορυδαλλού, πέρασε ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας. Η προφυλάκισή του χθες αποφασίστηκε με το σκεπτικό ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους και επιπλέον διότι κρίθηκε ύποπτος φυγής καθώς όταν αναζητήθηκε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας μετά από μήνυση της κακοποιημένης συζύγου του δεν εμφανίστηκε στις Αρχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Χθες το μεσημέρι είχε επίσκεψη από την αδερφή του και τον συνήγορo υπεράσπισής του, Πέτρο Πανταζή, οι οποίοι του πήγαν κάποια ρούχα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αφού έγινε τεστ Covid όπως επιβάλλεται, μεταφέρθηκε στη «VIP» πτέρυγα, εκεί όπου κατά καιρούς έχουν κρατηθεί μεταξύ άλλων ο συζυγοκτόνος στα Γλυκά Νερά, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο Λάκης Γαβαλάς και ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνεργάτης της οικογένειας που σήμερα είδε τον Απόστολο Λύτρα πριν οδηγηθεί στις φυλακές μίλησε στον ΣΚΑΙ: «Εννοείται είναι καταδικαστέα η συμπεριφορά αυτή που εδέχθη η κυρία Πολυζωγόπουλου από τον σύζυγό της. Την καταδικάζουμε απλά είναι μία ποινική δίωξη τραβηγμένη από τα μαλλιά, σε κανέναν άλλον δεν θα είχε ασκηθεί τέτοια ποινική δίωξη. Κατ' έμε είναι παράτυπη η παρέμβαση αυτή του Αρείου Πάγου».

Ο Απόστολος Λύτρας μετά το χθεσινό επεισόδιο, κατέθεσε μήνυση κατά της συζύγου του για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.

Την συνέλαβε ο αστυνομικός που υπάρχει έξω από το σπίτι της, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε, η ίδια μετέβη στο ΑΤ Παλλήνης με τον δικηγόρο της, για να απολογηθεί. Με εντολή εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερη.

«Την οικονομική διαχείριση του γραφείου, των μισθών, των εξόδων και τα λοιπά την είχε η κυρία Πολυζωγόπουλου. Ένα αγαπημένο ζευγάρι, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι και πολύ ερωτευμένο με κοινούς στόχους και σχέδια. Δηλαδή πραγματικά εξεπλάγην και εγώ», ανέφερε ο συνεργάτης και οικογενειακός φίλος, Στέλιος Αυγέρης

Προχθές λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ο ποινικολόγος εμφανίστηκε ο ίδιος στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης οδηγώντας μηχανή για να παραδοθεί στις Αρχές και να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.