Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Μία ακόμα γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/6), στην Αλεξανδρούπολη.

Ηλικιωμένος άνδρας 81 ετών σκότωσε την 73χρονη σύζυγό του με κατσαβίδι και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πίνοντας χλωρίνη.

Τις Αρχές ειδοποίησαν οι περίοικοι, όταν ο 81χρονος άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «σκότωσα τη γυναίκα μου».

Ο 81χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αλλά έχει τις αισθήσεις του, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος στην παθολογική κλινική.

Τα αίτια που όπλισαν το χέρι του ηλικιωμένου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ωστόσο από τα στοιχεία της ιατροδικαστικής αυτοψίας στον τόπο του εγκλήματος προκύπτει ότι το θύμα δέχθηκε 12 μαχαιριές στο αριστερό ημιθωράκιο και ο θάνατος επήλθε ακαριαία.

Αύριο, Σάββατο, αναμένεται η διενέργεια της νεκροψίας - νεκροτομής στη σορό της 73χρονης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.