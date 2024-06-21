Στη σύλληψη του γνωστού τράπερ Trannos για οπλοκατοχή προχώρησαν αστυνομικοί στο Καματερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τυχαίο έλεγχο της ΟΠΚΕ, ο νεαρός τράπερ βρέθηκε να έχει στην κατοχή του πιστόλι και φυσίγγια.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή και το 2022

