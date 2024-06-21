Λογαριασμός
Συνελήφθη γνωστός τράπερ στο Καματερό

Ο νεαρός τράπερ Trannos σε τυχαίο έλεγχο της ΟΠΚΕ, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του πιστόλι και φυσίγγια

Στη σύλληψη του γνωστού τράπερ Trannos για οπλοκατοχή προχώρησαν αστυνομικοί στο Καματερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τυχαίο έλεγχο της ΟΠΚΕ, ο νεαρός τράπερ βρέθηκε να έχει στην κατοχή του πιστόλι και φυσίγγια.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή και το 2022

