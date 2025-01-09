ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τετράωρη στάση εργασίας σήμερα

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει προκηρύξει, για σήμερα Πέμπτη 9/1 τετράωρη στάση εργασίας στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας. Οι συρμοί θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, τα Δ.Σ. των σωματείων ΣΕΠ & ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας μεταξύ 11:00 – 15:00.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των απεργών έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train, όπου θα διεξαχθεί συνέλευση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα σωματεία ζητούν:

Άμεσες προσλήψεις στις ειδικότητες αιχμής

Άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των επιβατών από παραβατικούς πολίτες

Άμεσες παρεμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία μας

Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού με καινούργιες αμαξοστοιχίες για την άνετη, γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών

Σημειώνεται πως η Hellenic Train έχει προσφύγει στα δικαστήρια από το μεσημέρι της Τετάρτης (8/1) ζητώντας να κριθεί η στάση ως παράνομη και καταχρηστική, αλλά το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα.

Εφόσον η στάση εργασίας πραγματοποιηθεί, αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για τυχόν ακυρώσεις δρομολογίων.

Πηγή: skai.gr

