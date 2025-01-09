Λογαριασμός
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τετράωρη στάση εργασίας σήμερα

Η Hellenic Train έχει προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να κριθεί η στάση ως παράνομη και καταχρηστική, αλλά το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα

Τρένο

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει προκηρύξει, για σήμερα Πέμπτη 9/1 τετράωρη στάση εργασίας στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας. Οι συρμοί θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, τα Δ.Σ. των σωματείων ΣΕΠ & ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας μεταξύ 11:00 – 15:00.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των απεργών έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train, όπου θα διεξαχθεί συνέλευση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα σωματεία ζητούν:

  • Άμεσες προσλήψεις στις ειδικότητες αιχμής
  • Άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των επιβατών από παραβατικούς πολίτες
  • Άμεσες παρεμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία μας
  • Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού με καινούργιες αμαξοστοιχίες για την άνετη, γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών

Σημειώνεται πως η Hellenic Train έχει προσφύγει στα δικαστήρια από το μεσημέρι της Τετάρτης (8/1) ζητώντας να κριθεί η στάση ως παράνομη και καταχρηστική, αλλά το δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί ακόμα.

Εφόσον η στάση εργασίας πραγματοποιηθεί, αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για τυχόν ακυρώσεις δρομολογίων.

