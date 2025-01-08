Θεσσαλονίκη: Αρνητική στον μεταπνευμονοϊό η σύζυγος του 71χρονου

Αρνητική φέρεται να είναι τελικά στον μεταπνευμονοϊό η σύζυγος του 71χρονου, που βρέθηκε θετικός στον HMPV και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». O EΟΔΥ με ανακοίνωσή του έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη αυτού του κρούσματος σημειώνοντας παράλληλα ότι «ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός δεν είναι νέος ιός για τη χώρα μας και το παραπάνω κρούσμα, ακόμα και αν επιβεβαιωθεί, δε θα αποτελεί το «πρώτο κρούσμα» στη χώρα» τονίζοντας παράλληλα ότι «με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα μέχρι σήμερα, δε συντρέχει λόγος ανησυχίας για τον πληθυσμό».

Η 60χρονη νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το νοσοκομείο, υποβλήθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για το μεταπνευμονοϊό.

