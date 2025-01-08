Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με το τελευταίο να σημειώνεται εναντίον μίας 15χρονης στα Διαβατά.

Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όταν τρεις ανήλικες επιτεθήκαν και τραυμάτισαν μία 15χρονη μαθήτρια.

Η 15χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι χθες στις έξι το απόγευμα, πίσω από το νηπιαγωγείο Διαβατών, τρεις ανήλικες, 14, 16 και 17 ετών, χωρίς αιτία, της επιτέθηκαν και την χτύπησαν στο πρόσωπο και το σώμα. Της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ μια 14χρονη μαθήτρια βιντεοσκοπούσε την επίθεση.

Στις οκτώ χθες το βράδυ, η ανήλικη και ο πατέρα της πέρασαν το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα, και υπέβαλαν μήνυση με βάρος των τεσσάρων κοριτσιών.

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, που ζήτησε να συλληφθούν και πλέον οι ανήλικες αναζητούνται από την αστυνομία.



Πηγή: skai.gr

