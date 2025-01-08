Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - Τρία κορίτσια χτύπησαν και τραυμάτισαν 15χρονη μαθήτρια

Τρεις ανήλικες επιτέθηκαν σε μία 15χρονη μαθήτρια ενώ μία 14χρονη βιντεοσκοπούσε την επίθεση

Βία ανηλίκων

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων με το τελευταίο να σημειώνεται εναντίον μίας 15χρονης στα Διαβατά.

Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όταν τρεις ανήλικες επιτεθήκαν και τραυμάτισαν μία 15χρονη μαθήτρια.

Η 15χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι χθες στις έξι το απόγευμα, πίσω από το νηπιαγωγείο Διαβατών, τρεις ανήλικες, 14, 16 και 17 ετών, χωρίς αιτία, της επιτέθηκαν και την χτύπησαν στο πρόσωπο και το σώμα. Της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ μια 14χρονη μαθήτρια βιντεοσκοπούσε την επίθεση.

Στις οκτώ χθες το βράδυ, η ανήλικη και ο πατέρα της πέρασαν το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας Δέλτα, και υπέβαλαν μήνυση με βάρος των τεσσάρων κοριτσιών.

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, που ζήτησε να συλληφθούν και πλέον οι ανήλικες αναζητούνται από την αστυνομία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση ανήλικοι Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark